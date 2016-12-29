母熊貓發狂飼育員慘遭斷骨 左手掌幾乎被咬掉

2016-12-29 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕呆萌的大熊貓平時看來無害，但仍有可能野性大發。日前中國四川一名飼養員遭到母熊貓攻擊，造成四肢嚴重撕裂傷，左手掌幾乎被扯掉，目前仍在住院治療。

綜合媒體報導，四川天台山一處熊貓野化培訓場，移入了一對熊貓母女。因小熊貓2天沒出現，飼育員韋華一行人進入培訓場找尋，離開時卻碰上了母熊貓擋路；韋華以為母熊貓只是要討食或玩耍，並未留意，竟被母熊貓一口咬住左手掌，並拖倒在地。

韋華蜷縮起手腳想要防禦，母熊貓更瘋狂地撕咬韋華的四肢，約5分鐘後韋華的同事才引開母熊貓，將韋華送醫搶救。韋華在醫院輸血4000cc搶救後恢復意識，他的雙手腕骨被咬斷、左手掌約三分之一被咬掉、兩腳肌肉和腳筋也幾乎斷裂，日後恐將面對漫長的復健治療。

不過韋華說「投入動保工作，早已有被攻擊的心理準備」，他表示自己沒辦法怨恨動物，認為母熊貓可能只是護女心切，他之後仍會繼續投入動物保護工作，現在只希望能早日康復。