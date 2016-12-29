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中國迫害藏傳佛教 想當僧侶得通過「政治高考」

2016-12-29  23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國又傳宗教迫害，當局在耶誕節當日政治清洗洛若鄉（Larung Gar）西藏色達喇五明佛學院，以防止火災為由剷除400間僧舍，且驅逐500名左右的僧侶、尼姑，並將他們押至臨時拘留所。

綜合媒體報導，德國被壓迫民族協會（Gesellschaft für bedrohte Völker）28日控訴，中國在耶誕期間，對色達喇五明佛學院，進行今年第2次的宗教迫害，遭強制撤離學員的總數已達5100名，色達喇五明佛學院為世界上最大的藏傳佛學院，人數一度高達3萬人左右，但中國當局要求2017年10月前，人數必須維持在5000人以下，且每位僧侶與尼姑必須得通過「政治高考」，才能續留。

中國政府以驅離僧侶、剷平僧舍的做法，來解決寺院過度擁擠的情況，遭指控根本是不惜一切代價，打壓達賴喇嘛及降低藏傳佛教的影響。

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  • 中國在耶誕日對色達喇五明佛學院進行政治清洗，驅逐500多位僧侶、尼姑。圖為台灣民間團體26日聲援西藏五明佛學院，反對中國宗教迫害，參加的藏人一同誦經、繞行祈福活動。（資料照，記者劉信德攝）

    中國在耶誕日對色達喇五明佛學院進行政治清洗，驅逐500多位僧侶、尼姑。圖為台灣民間團體26日聲援西藏五明佛學院，反對中國宗教迫害，參加的藏人一同誦經、繞行祈福活動。（資料照，記者劉信德攝）

  • 中國政府以防火為由，剷平400僧舍。（圖擷自NHA）

    中國政府以防火為由，剷平400僧舍。（圖擷自NHA）

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相關關鍵字： 僧侶 政治高考 榮寺五明佛學院 藏傳佛教 西藏 迫害
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