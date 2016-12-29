中國在南海造人工島 杜特蒂覺得不嚴重
2016-12-29 18:48
〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在南海的填海造陸工程威脅鄰國主權，廣受國際指責。不過上任以來親中立場逐漸鮮明的菲律賓總統杜特蒂，一改過去菲國對中強硬立場，今天受訪竟說「中國在南海造人工島不是嚴重問題」，否則美國應該出手處理。
綜合媒體報導，杜特蒂今天接受菲律賓電視台訪問表示，中國在南海建造人工島「不是什麼嚴重的問題」，如果真的很嚴重，美國應該帶頭阻止中國。
另外談到常設仲裁法院（PCA）7月裁定中國在南海主張的「九段線」無法律效力，杜特蒂表示，不必急著向中國提起此事、討論相關爭議，這件事並沒有急迫性。不過他強調，一定會在未來尋找適當時機向中國提出，不會假裝沒這回事。
這已不是杜特蒂政府首次就南海議題向中國退讓。菲國外長雅賽（Perfecto Yasay）月中就曾表示，對於中國南海的人工島採取軍事化行動，菲國將不會再表達抗議；杜特蒂日前被問到對常設仲裁法院裁決的看法時，也明確表示將「擱置」該份仲裁。
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