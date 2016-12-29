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受女兒波及? 教科書挨批美化朴正熙 南韓擬修訂

遭女兒波及？南韓政府擬修改國定教科書，刪減有關美化總統朴槿惠父親，即前總統朴正熙的相關內容。（法新社）

2016-12-29  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕遭女兒波及？南韓政府擬修改國定教科書，刪減有關美化前總統朴正熙的內容。有批評指出，教科書有關朴正熙的內容太多，且多半以美化為主。朴正熙為南韓總統朴槿惠的父親。

南韓《中央日報》報導，南韓教育部推遲國定教科書使用時間，計畫對有爭議的朴正熙相關內容進行修正。教科書中有高達9頁敘述朴正熙，批評人士認為內容過多又以美化為主。但教育部一直反駁，稱內容包含朴的功與過。

一名教育部高層官員28日表示，「我們決定反映各界對前總統朴正熙的相關修正意見」，指出國民的意見很重要，將再次對國定教科書內容進行商討，於明年1月推出最終版本。

另外，為避免再次有歷史教科書出現「左傾」爭議，南韓教育部也將以國定教科書編撰標準加強審查審定版教科書。

朴正熙於1961年發動軍事政變取得政權，擔任南韓總統長達18年，直到1979年被該國中央情報部部長槍殺身亡。朴使南韓經濟發展超越北韓，但也因鐵腕和獨裁統治飽受批評。本月1日，朴正熙的故居遭人縱火。

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  • 本月1日，朴正熙的故居遭人縱火。（美聯社）

    本月1日，朴正熙的故居遭人縱火。（美聯社）

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