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巴西不孕夫妻拐孕婦回家 慘忍剖肚取嬰釀雙亡

2016-12-29  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前國外發生一起駭人聽聞的雙屍命案，巴西一對夫婦因一直無法受孕成功，竟就想「搶」人家的孩子！倆人先是引誘一名孕婦到家中，再慘忍的將她開膛剖腹，強行取出腹中胎兒，不幸最終釀成嬰孩與孕婦雙亡的悲劇。

根據外媒報導，巴西里約熱內盧一名21歲女子平托（Thaina da Silva Pinto），因卵巢囊腫導致與丈夫利馬（Fabio Luiz Lima）結婚的3年來，都一直無法擁有自己的孩子，而沒想到兩人竟想孩子想瘋了，決定假冒成新手爸媽，混進孕婦社群，聲稱要捐贈嬰兒服及嬰兒用品，引誘孕婦到家中。

一名22歲，懷有7個月身孕的單親媽媽科斯塔（Rayanni Christini Costa），因此被吸引，與平托相約在火車站會面，見面後平托藉故說服科斯塔到家中，而這時利馬早已在家中等待，準備痛下毒手。

經調查後發現，夫妻倆人一開始原本是想替科斯塔催生，但卻一直生不出來，於是便直接拿刀剖肚，強行將嬰孩取出，不料嬰兒已在過程中死亡，兩人便決定連科斯塔也一併殺死。

警方表示，倆人犯案手法相當兇殘，且被捕後依然毫無悔意，最終倆人皆以雙重謀殺罪移送法辦。

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  • 平托（右）誘拐22歲的柯斯塔（左）回家後，與丈夫聯手剖肚取嬰，最終釀成嬰孩與孕婦雙亡的悲劇。（擷取自太陽報）

    平托（右）誘拐22歲的柯斯塔（左）回家後，與丈夫聯手剖肚取嬰，最終釀成嬰孩與孕婦雙亡的悲劇。（擷取自太陽報）

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相關關鍵字： 不孕 剖腹 夫妻 嬰兒 孕婦 巴西 死亡 殺害 里約熱內盧 雙亡
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