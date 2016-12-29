世界第一高大橋通車 垂直高度相當200層樓

世界第一高大橋、中國「北盤江大橋」今（29）日上午正式通車。（圖取自《中新網》）

2016-12-29 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕世界第一高橋、中國「北盤江大橋」今（29）日上午正式通車，全長1341.4公尺，橋面到谷底垂直高度達565公尺，相當於200層樓高。

綜合媒體報導，北盤江大橋位於貴州省及雲南省交界處，大橋主橋為鋼桁樑斜拉橋，施工建造耗費4年之久，通車後，從雲南宣威城區到貴州六盤水，車程將從5小時減少到1個多小時。

該大橋東、西岸主橋墩高度分別為269公尺和247公尺，橋梁主跨達720公尺，在全球同類型大橋中，跨徑排名為第2名。

在此之前，中國四渡河特大橋為世界第一高橋，橋面高度為560公尺。