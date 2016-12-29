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失去獨生子女 64歲老婦生下3700公克男嬰

2016-12-29  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕因為失去家中的獨生子女，一名已停經10多年、高齡64歲的老婦選擇透過人工受孕，把孩子「生回來」，昨日滿頭白髮的她順利產下一名3700公克的男嬰，引發外界關注。

中媒《新文化報》以〈她很強大也很偉大〉的一篇報導指出，有網友昨中午在微博貼文，指吉林省長春市有一名64歲產婦在剖腹產後順利生下一名3700公克的男嬰，此事立刻引發網友熱議，並被廣為瘋傳，不少人都好奇為何這名產婦會選擇在高齡時懷孕，也有人擔心以後孩子要由誰來養。

報導指出，該名老婦與丈夫年紀相仿，停經也已經10多年，之所以選擇再次受孕，是因為他們早先失去獨生子女，才借助醫療讓子宮恢復活力，並在做了試管嬰兒後成功受孕，但面對外界的關心產婦本人及家屬都十分低調，不願多表示意見。

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  • 因為失去家中的獨生子女，一名已停經10多年、高齡64歲的老婦選擇透過人工受孕，把孩子「生回來」。（圖擷自微博）

    因為失去家中的獨生子女，一名已停經10多年、高齡64歲的老婦選擇透過人工受孕，把孩子「生回來」。（圖擷自微博）

  • 有網友昨中午在微博貼文，指吉林省長春市有一名64歲產婦在剖腹產後順利生下一名3700公克的男嬰，此事立刻引發網友熱議。（圖擷自微博）

    有網友昨中午在微博貼文，指吉林省長春市有一名64歲產婦在剖腹產後順利生下一名3700公克的男嬰，此事立刻引發網友熱議。（圖擷自微博）

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