| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

噁心慎入！ 四川人愛吃「兔頭」 一年嗑掉3億隻

中國四川省民眾愛吃「兔頭」，由於這道料理非常熱門，以致要從法國進口。不過，許多別省民眾對此菜餚嗤之以鼻。（法新社）

2016-12-29  17:07

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國人什麼都吃，就連可愛的兔子也不放過。根據英國《每日郵報》報導，中國四川省民眾愛吃「兔頭」，由於這道料理非常熱門，以致要從法國進口。不過，許多別省民眾則對這道菜嗤之以鼻。

四川菜以辣味聞名，而「兔頭」就是其中一道。在成都街頭，許多人最愛的宵夜之一，就是頗具爭議的「兔頭」。

在食用「兔頭」時，四川民眾通常會載上塑膠手套，剝開兔子的頭顱，吸吮裡面的腦汁，並且搭配啤酒下嚥。

成都一家餐廳經理王敏（Wang Min，譯音）表示，中國的「兔頭」消費，每3隻就有2隻是被四川人給吞下肚。她的雙親和祖父母皆以此為食，此菜餚可追溯數個世紀以前。

不過，除了四川以外，中國其他省分並不熱衷食用「兔頭」。另外，對於許多年輕人而言，兔子是可愛的動物，「玉兔」的神話影響甚深，以致「兔頭」料理的推廣並不成功。

兔肉供應商指出，他每年販賣超過8百萬顆「兔頭」，但還是供不應求，所以向法國和義大利等國家進口，約占總量近20%。

根據《法新社》報導，中國每年約要消費5億隻肉兔，而四川人大約吃掉2至3億隻，預計未來的兔肉進口還會增加。

廣告
  • 四川菜以辣味聞名，而「兔頭」就是其中一道。在成都街頭，許多人最愛的宵夜之一，就是頗具爭議的「兔頭」。（法新社）

    四川菜以辣味聞名，而「兔頭」就是其中一道。在成都街頭，許多人最愛的宵夜之一，就是頗具爭議的「兔頭」。（法新社）

  • 中國每年約要消費5億隻肉兔，而四川人約要吃掉2至3億隻。（法新社）

    中國每年約要消費5億隻肉兔，而四川人約要吃掉2至3億隻。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國黑心 川菜
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：噁心慎入！ 四川人愛吃「兔頭」 一年嗑掉3億隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.