噁心慎入！ 四川人愛吃「兔頭」 一年嗑掉3億隻

中國四川省民眾愛吃「兔頭」，由於這道料理非常熱門，以致要從法國進口。不過，許多別省民眾對此菜餚嗤之以鼻。（法新社）

2016-12-29 17:07

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國人什麼都吃，就連可愛的兔子也不放過。根據英國《每日郵報》報導，中國四川省民眾愛吃「兔頭」，由於這道料理非常熱門，以致要從法國進口。不過，許多別省民眾則對這道菜嗤之以鼻。

四川菜以辣味聞名，而「兔頭」就是其中一道。在成都街頭，許多人最愛的宵夜之一，就是頗具爭議的「兔頭」。

在食用「兔頭」時，四川民眾通常會載上塑膠手套，剝開兔子的頭顱，吸吮裡面的腦汁，並且搭配啤酒下嚥。

成都一家餐廳經理王敏（Wang Min，譯音）表示，中國的「兔頭」消費，每3隻就有2隻是被四川人給吞下肚。她的雙親和祖父母皆以此為食，此菜餚可追溯數個世紀以前。

不過，除了四川以外，中國其他省分並不熱衷食用「兔頭」。另外，對於許多年輕人而言，兔子是可愛的動物，「玉兔」的神話影響甚深，以致「兔頭」料理的推廣並不成功。

兔肉供應商指出，他每年販賣超過8百萬顆「兔頭」，但還是供不應求，所以向法國和義大利等國家進口，約占總量近20%。

根據《法新社》報導，中國每年約要消費5億隻肉兔，而四川人大約吃掉2至3億隻，預計未來的兔肉進口還會增加。