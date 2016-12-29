佳子公主22歲生日 日網友高喊「我老婆」！
2016-12-29 17:33
佳子公主吸引日本網友關注。（圖擷自livedoor）
〔即時新聞／綜合報導〕日本「人氣公主」秋篠宮親王次女佳子今天（29日）年滿22歲，她前往皇居拜訪祖父母日皇明仁與皇后美智子，引發許多日本網友關注，甚至有人高喊佳子「我老婆」！
被譽為日本皇室第一美女、「日本皇室最高顏值擔當」的佳子公主今天年滿22歲，過去她就曾多次在媒體前亮相，每次都獲得日本網友稱讚，日前她與國中生懇談，也被學生稱讚是「相當溫柔的人。」
佳子公主今天著正式服裝出場，搭乘座車前往皇居拜訪日皇與皇后，進入正門前也不忘打開車窗與路人示意，影片釋出後引發日本大批網友暴動。
許多網友在社群網站上留言祝福佳子公主「生日快樂」，也有不少人趁亂告白，「天皇，請把佳子公主許配給我！」、「果然是天使」、「真的超可愛」等，甚至有人喊出「我老婆」，顯示佳子公主在日本人氣。
目前佳子公主就讀國際基督教大學，平時也多次陪同日皇夫婦接待外賓，履行皇室公務。
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