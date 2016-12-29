加拿大男救哈士奇 狠灌美洲獅一拳！
2016-12-29 17:01
薩沙的頸部被美洲獅咬傷。（圖擷自ctvnews）
〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲一名飼主為了救狗，給了袋鼠一記右鉤拳；最近加拿大也傳出類似事件，一名男子飼養的哈士奇不幸被美洲獅攻擊，飼主也狠狠灌了美洲獅一拳，順利解救愛犬。
多家外媒報導，加拿大艾伯塔省（Alberta）一名31歲男子吉布（William Gibb）本月26日帶著飼養的哈士奇「薩沙」（Sasha）一起出去玩，在懷特科特鎮（Whitecourt）的Tim Horton餐廳喝咖啡時突然聽見薩沙的慘叫聲，出去看才驚覺薩沙被一隻美洲獅攻擊。
吉布隨即衝到薩沙身旁，他發現薩沙已經被撲倒在地，吉布情急之下狠灌了美洲獅一拳，隨後該美洲獅落荒而逃，此時薩沙已經滿身是血。他補充，自己根本沒想太多，最後才發現他揍的根本是一隻美洲獅。
據了解，當地野生動物部門官員擔心該美洲獅會繼續傷人，最後決定將牠射殺。不過官員表示，懷特科特鎮四處都是森林，有美洲獅不意外，但很少聽過有美洲獅傷人事件。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 詛咒之年！莉亞公主去世隔日 影星媽媽竟也離世
- 2公司承諾再創8千就業機會 川普：非常令人振奮
- 2016最受美國人景仰的是他！ 川普排第二
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 涉強盜躲姪女租屋處 「爸爸」露餡
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方
- 4河濱公園跨年 看2地煙火
- NBA》湯斯大三元無用 金塊2分險勝灰狼
- 脫假髮道歉內幕曝光！ 洪秀柱用這策略滅火
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 王心凌再陷變臉疑雲 當事人回應了...
- NBA》裁判報告顧人怨 詹皇也反對
- 酒駕累犯判刑輕 立委趙正宇：不符人民期待
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
- 64個碩博班註冊率掛蛋 台大、政大都上榜
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 中信金控弊案 通緝辜仲諒前妹婿意外成焦點
- 釋放令已送達明德外役監 「葉少爺」最快下午出獄
- 李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
- 新北清潔隊除夕加班 初一到初三停收垃圾
- 孫協志曬5566不合真相 哭訴被排擠反遭虧爆
- 他們扶持身障同學 會稽校長寫卡片感謝「天使心」
- 連8年一毛未刪 竹縣明年總預算233億
- 一例一休影響大！大廠遇缺不補、將買千台機器人
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 藝術改造城市 減去法不增景觀負荷
- 聯發科入主北京圖吧 投審會放行
- 捐600元助獨老 送「永不放棄悠遊卡」
- 正名台灣 勿再自綁手腳
- 公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 台水：明年底前水價不會漲
- 14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的
- 來彰市小旅行 抽450枚金銀幣
- 特勤條例初審過關 因公傷殘納醫療照顧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加拿大男救哈士奇 狠灌美洲獅一拳！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分