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加拿大男救哈士奇 狠灌美洲獅一拳！

薩沙的頸部被美洲獅咬傷。（圖擷自ctvnews）

2016-12-29  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲一名飼主為了救狗，給了袋鼠一記右鉤拳；最近加拿大也傳出類似事件，一名男子飼養的哈士奇不幸被美洲獅攻擊，飼主也狠狠灌了美洲獅一拳，順利解救愛犬。

多家外媒報導，加拿大艾伯塔省（Alberta）一名31歲男子吉布（William Gibb）本月26日帶著飼養的哈士奇「薩沙」（Sasha）一起出去玩，在懷特科特鎮（Whitecourt）的Tim Horton餐廳喝咖啡時突然聽見薩沙的慘叫聲，出去看才驚覺薩沙被一隻美洲獅攻擊。

吉布隨即衝到薩沙身旁，他發現薩沙已經被撲倒在地，吉布情急之下狠灌了美洲獅一拳，隨後該美洲獅落荒而逃，此時薩沙已經滿身是血。他補充，自己根本沒想太多，最後才發現他揍的根本是一隻美洲獅。

據了解，當地野生動物部門官員擔心該美洲獅會繼續傷人，最後決定將牠射殺。不過官員表示，懷特科特鎮四處都是森林，有美洲獅不意外，但很少聽過有美洲獅傷人事件。

相關影片請見：

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  • 咬傷哈士奇的美洲獅體型大約與圖片中相似。（圖擷自thestar.com）

    咬傷哈士奇的美洲獅體型大約與圖片中相似。（圖擷自thestar.com）

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