2017流行趨勢預測 華郵：台灣 in、古巴 out

美國媒體以「退燒及當紅」（out/in）方式，預測2017年的流行趨勢。（圖擷取自《華盛頓郵報》）

2016-12-29 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體以「退燒及當紅」（out/in）方式，預測2017年的流行趨勢，台灣也榜上有名，將在2017年當紅，與之相對的是「古巴out」。

《華盛頓郵報》以簡單有趣的概念探究明年度的流行趨勢，除了台灣in、古巴out，還有薑黃in、抹茶out、胡桃in、杏仁out，以及謊言退燒、洩密當紅等。另外，2017年將不再流行保護大象、而是長頸鹿。

《華郵》並未說明台灣為何將在2017年當紅，但《聯合報》指出可能與美國準總統川普與總統蔡英文通話有關，加上川普挑戰一中政策，讓台灣成為熱議話題。

至於古巴，2014年底美古宣布致力兩國關係正常化後，美國就掀起一陣「古巴熱」，美國總統歐巴馬今年3月更破冰訪問古巴。但川普曾表示，除非古巴當局在人權和開放經濟上讓步，否則將終止美古和解協議。

另外，不少美國網友也替《華郵》補充遺漏流行趨勢，包括移民退燒、移居當紅；歐巴馬醫改out、死亡美國人in；常識退燒、胡說當紅等。

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