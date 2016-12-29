漫畫嘲諷俄機黑海空難 查理週刊又惹議
《查理週刊》中，一架正在下墜的飛機，而背景是一名歌舞團的歌手發出「啊-啊-啊」的聲音，插畫的註解寫著：「紅軍合唱團的節目在擴充」，藉此嘲諷死於空難的64名亞歷山德羅夫紅旗歌舞團成員。（圖擷自《查理週刊》）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方一架「圖-154」（Tu-154）軍機，25日飛往敘利亞途中不幸墜毀於黑海，機上92人全數罹難，法國左翼諷刺雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）最新一期週刊，竟對這此空難畫諷刺漫畫，引起俄方不滿。
綜合外媒報導，最新一期《查理週刊》內容再度引發爭議，在漫畫中，一名雙手抱頭逃跑的伊斯蘭國（IS）恐怖組織份子，頭上是從空中飄下的飛機碎片，插畫上寫道：「伊斯蘭國：俄羅斯空軍正在加強轟炸」；在另一幅插畫中，畫出一架正在下墜的飛機，而背景是一名歌舞團的歌手發出「啊-啊-啊」的聲音，插畫的註解寫著：「紅軍合唱團的節目在擴充」，藉此嘲諷死於空難的64名亞歷山德羅夫紅旗歌舞團（Alexandrov Ensemble）成員。
這些揶揄俄機空難的漫畫引俄羅斯人不滿，俄羅斯官員稱這兩張畫是對空難死者的褻瀆和嘲弄，俄羅斯國際事務委員莫羅佐夫（İgor Morozov）說：「嘲弄這此空難是不能容許的。《查理周刊》追求個性的行為只令人震驚，這不由得讓人想起2015年1月在該雜誌社發生的悲劇。我覺得，是記者們自己在挑起暴力行為」。
俄國國防部發言人也怒指該週刊的行為，醜陋且憤怒，扎哈蘿娃（Maria Zakharova）在臉書上寫道：「現在還有誰是查理？」
《查理週刊》長期以來都有極大爭議，該週刊立場強烈反宗教，屢次嘲諷伊斯蘭教創始人穆罕默德。該週刊總部去年1月7日發生震驚全球的恐怖攻擊案，造成12死11傷，事發後法國人民上街高舉「我是查理」（Je suis Charlie）等標語，表達支持週刊。
一名雙手抱頭逃跑的伊斯蘭國（IS）恐怖組織份子，頭上是從空中飄下的飛機碎片，插畫上寫道：「伊斯蘭國：俄羅斯空軍正在加強轟炸」。（圖擷自《查理週刊》）
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