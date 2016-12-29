富比士：國際地位邊緣化 台人不關心國際事務
2016-12-29 16:07
《富比士》雜誌認為，台灣人普遍不關心國際事務，可能與國際地位邊緣化有關。圖為外交部長李大維日前說明聖國斷交事件。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣被選為無知排行第3名，許多人認為台灣人缺乏國際觀，財經雜誌《富比士》於美國時間28日晚間撰文談及此事，並分析台灣人不關注國際事務，或許與台灣的國際地位邊緣化有關。
《富比士》（Forbes）專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）撰文指出，台灣最近歷經與聖國斷交、學生扮納粹等事件，雖登上國際版面，但這些討論在台灣內部很快消失，民眾與媒體一兩天內就會迅速轉為關注食物、明星等瑣碎訊息。
詹寧斯強調，台灣人不關心國際事務已成普遍現象，民眾只願「向內看」，他認為原因可能是台灣日漸在國際邊緣化，導致人民忽視國際新聞，尤其面對中國的打壓，台灣人對此感到無力、挫折。
他還提到，台灣大學生大概不清楚南海爭議，也不會知道越南與台灣的商業利益關係，甚至曾遇過一個台灣人，連越南是共產國家都不知道。他引用前國防部副部長林中斌說法指出，「台灣大多數人比你想像的還要狹隘，大多數人不關心外交關係，人們對未來看不到前景，因此拒絕談論國際事務。」
此外，他也引用台裔美國人Linda Arrigo說法表示，台灣人只追求「小確幸」，這種現象反映貧富差距的擴大。針對納粹事件，Linda則認為，這就是對西方世界不了解，納粹年代與學生離太遠，根本不懂納粹做了什麼事。
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