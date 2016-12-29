| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

富比士：國際地位邊緣化 台人不關心國際事務

《富比士》雜誌認為，台灣人普遍不關心國際事務，可能與國際地位邊緣化有關。圖為外交部長李大維日前說明聖國斷交事件。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-29  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣被選為無知排行第3名，許多人認為台灣人缺乏國際觀，財經雜誌《富比士》於美國時間28日晚間撰文談及此事，並分析台灣人不關注國際事務，或許與台灣的國際地位邊緣化有關。

《富比士》（Forbes）專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）撰文指出，台灣最近歷經與聖國斷交、學生扮納粹等事件，雖登上國際版面，但這些討論在台灣內部很快消失，民眾與媒體一兩天內就會迅速轉為關注食物、明星等瑣碎訊息。

詹寧斯強調，台灣人不關心國際事務已成普遍現象，民眾只願「向內看」，他認為原因可能是台灣日漸在國際邊緣化，導致人民忽視國際新聞，尤其面對中國的打壓，台灣人對此感到無力、挫折。

他還提到，台灣大學生大概不清楚南海爭議，也不會知道越南與台灣的商業利益關係，甚至曾遇過一個台灣人，連越南是共產國家都不知道。他引用前國防部副部長林中斌說法指出，「台灣大多數人比你想像的還要狹隘，大多數人不關心外交關係，人們對未來看不到前景，因此拒絕談論國際事務。」

此外，他也引用台裔美國人Linda Arrigo說法表示，台灣人只追求「小確幸」，這種現象反映貧富差距的擴大。針對納粹事件，Linda則認為，這就是對西方世界不了解，納粹年代與學生離太遠，根本不懂納粹做了什麼事。

廣告
  • 學生扮納粹惹爭議，光復中學校長程曉銘日前請辭。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    學生扮納粹惹爭議，光復中學校長程曉銘日前請辭。（資料照，記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 台灣人 國際事務 國際觀
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：富比士：國際地位邊緣化 台人不關心國際事務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.