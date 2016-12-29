2公司承諾再創8千就業機會 川普：非常令人振奮

川普28日在佛州渡假村宣布，Sprint與OneWeb兩家科技公司將為美國創造8千個工作機會。（美聯社）

2016-12-29 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普當地時間28日宣布，美國通訊公司 Sprint與科技公司OneWeb將為美國創造合計8000個就業機會。

綜合外媒報導，川普28日在佛州渡假村受訪時表示，他從Sprint高層電話中得知，Sprint將把5000個工作機會帶回美國，他宣稱這是軟銀董事長孫正義與其他一些人的大力推動。他補充說，OneWeb這家新成立的公司，也將招聘約3000人，「這非常令人振奮！」

報導指出，孫正義日前表示他的投資將為美國帶來5萬個工作機會，但不清楚川普28日說的8000個工作機會，是否與軟銀宣布投資500億美元有關係。

不過Sprint在川普宣布後一小時澄清，並非所有工作機會都會從海外回到美國，他們強調公司承諾「創造或帶回美國5000個工作機會」，其他細節尚未透露。

Sprint執行長克勞雷（Marcelo Claure）也表示，「我們很高興能與川普政府合作，盡我們所能為美國推動經濟，創造就業機會。」