噁！在家洗澡 蓮蓬頭竟噴出多條活蟲

2016-12-29 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕洗澡能讓人放鬆身心、並洗去一整天在外奔波身上沾染的油汙，然而，中國有一名女子在家洗澡時，竟有紅色小蟲活生生的從蓮蓬頭沖出，外觀神似蚯蚓、蜷曲蠕動的蟲子，就這樣跟著水柱從蓮蓬頭裡沖出來，讓該名女子每次洗澡都膽戰心驚。

據中國媒體報導，該名女子住在深圳的大樓內，自9月份起，她洗澡時都不時會發現紅色細長型的蟲子，她將蟲子抓去社區管委會，管委會便請人做清洗水塔、做水質檢測。雖然水質檢測結果顯示一切正常，但這幾個月以來，該名女子家中的浴室仍然不斷冒出紅色蟲子，讓她擔心：「哪天洗頭洗到一半從頭上抓到一隻蟲多噁心啊！」

至於這些蟲究竟從哪裡冒出來，有人員指出是由於管線已使用20多年，除了生鏽以外，裡面可能藏有許多雜質或蟲子，該社區目前已向上級申報，欲更換新的水管與線路，希望能解決這個問題。