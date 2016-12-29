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買名牌包後用山寨包退貨 泰女在美國海撈3千萬

靠著拿山寨包退貨手段，這名泰國女子詐騙了超過3千萬元，在IG上時常曬出貴婦生活照。（圖擷自IG「richgirlscollection」）

2016-12-29  12:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名41歲的泰國女子，在2014年至2015年底期間，不斷在美國商場、網拍購買名牌包，再用中國的山寨品到原處退貨，真品則被放在她的IG上拍賣，靠著這樣的方式，一年多時間她詐騙了約100萬美元（約台幣3228萬元）。

綜合外媒報導，這名41歲的泰國女子斯瑪索拉布（Praepitcha Smatsorabudh），以學生簽證的名義住在美國德州阿靈頓，在2014至2015年底間，在美國商場、網拍購買名牌包，再用中國的山寨品到原處退貨，共計退了226個包包；在一年多的時間，她用這招騙遍了美國12州、超過60家商場，正版名牌包則被她放在個人IG上拍賣，靠著這樣反覆的詐騙手法，獲利超過3000萬元。

多次退貨後，店家對她產生了懷疑變報警處理，美國國土安全部派人假扮網上買家釣魚，向她購買名牌手袋，當場人贓俱獲，在她家發現了572個包包，其中不少是山寨包，還發現在2014年9月，她在給山寨商寫信提到：「這是我見過仿得最像的包包了！能不能從工廠給我多運些過來」？

被捕後，斯瑪索拉布在法庭上坦承，「我確實做錯了，應該受到懲罰」，她被判刑30個月，外加監外看管3年，並且付給被害店家40萬美元的賠償金。

在她的IG上，時常PO出美食、健身照，一副貴婦生活，今年2月她最後PO出的照片寫到「來之不易才能長久」。

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  • 用山寨品退貨後，正版名牌包則放在個人IG上拍賣，靠著這樣反覆的詐騙手法，獲利超過3000萬元。（圖擷自DailyMail）

    用山寨品退貨後，正版名牌包則放在個人IG上拍賣，靠著這樣反覆的詐騙手法，獲利超過3000萬元。（圖擷自DailyMail）

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