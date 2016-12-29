師生戀女教師懷孕生子…竟遭男學生殺害

2016-12-29 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳殘酷師生戀，男學生殺害女老師，以及他們的孩子；如今男子遭到警方以謀殺罪逮捕。

《紐約每日新聞》報導，23歲男子方特（Isaac Infante）在2011年就讀美國布朗克斯（Bronx）高中時，與36歲女老師巴拉霍納（Felicia Barahona）相戀，女方因而懷孕生子。沒想到日前男方疑不滿贍養費，且與女方因育兒方式爭吵後，竟殺害女老師及4歲孩子。

報導指出，巴拉霍納和4歲兒子週一被發現陳屍住所，巴拉霍納被電線勒死，兒子則因窒息在浴缸身亡。方特週二被捕，他承認自己殺害兩人，被警方以謀殺罪逮捕。