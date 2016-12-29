強國廣告大螢幕播放A片 觀眾當場受不了「哎喲...」
2016-12-29 10:39
中國浙江寧波一處的廣告大螢幕，竟然在大庭廣眾上播放A片。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波一處廣告大螢幕，竟然在大庭廣眾前播放A片。讓路過的民眾非常尷尬，對面的保全也因此害羞臉紅說，「裡面的內容噢...哎喲，我都不好意思說...」。
綜合媒體報導，昨日上午寧波的天倫時代廣場廣告大螢幕上，突然播放起A片的片段，下方還有一家星巴克和一家肯德基，讓許多路過的民眾震驚。目擊民眾表示，事發在昨日上午10時到11時左右，播放約5到6分鐘。
有網友將影片上傳到微博引發熱議，有人指出這片演出的AV女優，就是酷似影星范冰冰的澤井芽衣，相似度高達90％。有網友表示，「澤井芽衣出道12年，拍片1087部，成名於寧波天倫廣場」、「廣場看片指日可待了」等。
警方接獲調查後，說是因為當時工作人員在測試廣告，使用私人電腦測試，測試到一半因事離開，才導致畫面跳到這段A片。這名工作人員已被警方傳喚，目前正在調查中。
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