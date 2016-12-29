2016最受美國人景仰的是他！ 川普排第二

最受美國人仰慕的人物，川普排第二。（法新社）

2016-12-29 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕2016年最受美國人仰慕的人物是誰呢？有調查結果顯示，不是當選後人氣滿點的川普，而是美國現任總統歐巴馬！

綜合外媒報導，這是蓋洛普（Gallup）所做的調查，受訪者可以選擇國際間的知名人物，有22％選擇歐巴馬、川普則有15％，第三名是羅馬天主教教宗方濟獲得4％。

另外，蓋洛普也有針對最受美國人景仰的女性做調查，冠軍是希拉蕊，有12％受訪者選擇她，她在1993年就曾票選為第一名最受美國人仰慕女性，至今已高達21次。目前的白宮第一夫人蜜雪兒排第二、德國總理梅克爾（Angela Merkel）第三。