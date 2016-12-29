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遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…

中國遼寧號航空母艦出現在太平洋。（法新社）

2016-12-29  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊，日前穿越第一島鏈，航行至西太平洋海域進行海空作戰訓練，引發關注。有解放軍前中校接受媒體訪問，指出解放軍攻台只是「打嘴炮」。

目前身處紐約，尋求政治庇護的中共海軍司令部前中校姚誠，接受《蘋果日報》專訪時指出，中方近日派出航空母艦「遼寧號」以及釋放其他軍事訊息，只是在「打嘴炮」。

報導指出，曾參與台海軍事部署的姚誠分析，中國攻打台灣弊大於利，若開戰美日韓聯軍便有藉口出兵干預，中國軍力並無優勢。

姚誠表示，中國的目的在於南海戰爭。姚分析，攻打南海能激起民族情緒，獲取石油資源，有助於中國鞏固國內政治和經濟。

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