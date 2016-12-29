狂！將貪官扔下直升機 杜特蒂說他「早就做過」

杜特蒂威脅將貪污的官員從直升機扔下。（路透資料照）

2016-12-29 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓最近偵破史上最大宗毒品案件，警方逮捕6名毒販，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示，如果當時他在現場，會自己親手開槍殺掉他們。日前杜特蒂視察風災時又再出狂言，威脅將貪污的官員從直升機扔下，他還稱之前就曾做過，可以再做一次。

綜合媒體報導，27日杜特蒂在巡視菲律賓北部，受到颱風納坦（Nock-ten）的南甘馬仁省（Camarines Sur）時，發表演講表示，「如果你是貪腐的官員，我會讓直升機去接你載到馬尼拉，在途中會把你扔出去」。他還說，之前就已經做過了，他還能再做一次。

杜特蒂之前就曾說過，他在擔任達沃（Davao）市長時，曾多次騎重機上街掃毒，還親手殺過毒犯以作為警方的榜樣。聯合國官員還因此呼籲菲國司法機關辦案，仔細調查杜特蒂是否涉及謀殺。