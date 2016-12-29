川普推特轟歐巴馬 設「路障」阻礙政權交接
2016-12-29 07:39
川普最近與歐巴馬展開口水戰。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）和現任總統歐巴馬（Barack Obama）近來雙方口水戰愈演愈烈。川普從26日開始，開始在推特發文砲轟現任總統歐巴馬，先批評他在聯合國安理會上對以色列的策略，又指在雙方在交接上並不順利，批評歐巴馬設置「路障」阻礙政權交接。
川普昨日在推特上表示，「在盡最大的努力，不被歐巴馬煽動性言論和路障影響，原本以為這是一次順利的交接，才不是！」這句話被媒體解讀，是在回應之前歐巴馬所說，若能夠連任，他能贏過川普的言論。
川普也對歐巴馬在聯合國上的決策唱反調，痛批他在聯合國上放棄動用否決權，讓聯合國通過決議，禁止以色列屯墾。川普在推特上表示，以色列曾在美國有一個好友，但現在不再如此，並表示「保持堅強以色列，1月20日就快要到了！」明年1月20日就是川普總統就任的日子。以色列總理也在隨後推文回應，謝謝川普的熱情友誼，以及明確支持以色列的立場。
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