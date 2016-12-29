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這些照片震驚國際！ 伊朗遊民以石棺為床…

伊朗遊民為了避寒，竟睡在墳墓中。（圖取自ISNA）

2016-12-29  07:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日一批在伊朗拍攝的照片引發國際關注，照片中，伊朗遊民為了避寒，竟睡在墳墓中。

外媒報導，這些照片由伊朗攝影師Saeed Gholamhoseini所攝，地點在伊朗首都德黑蘭西部約20公里的一處墳場。約50多名無家可歸的男女、小孩，直接睡在墳墓中。他們身體狀況不佳，多數有吸毒問題。

這些照片震驚國際社會，當地政府允諾會盡速協助安置，伊朗總統羅哈尼表示，沒人能接受竟有人住在墳墓中，尤其是在像伊朗這樣的大國。

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  • 伊朗遊民睡在墳墓中。（圖取自ISNA）

    伊朗遊民睡在墳墓中。（圖取自ISNA）

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