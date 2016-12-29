普廷尋找永生秘方？赴藥廠參觀監製「青春丸」
2016-12-29 07:15
普廷參觀俄國生技藥廠，聽研究員介紹青春丸。（圖取自EXPRSS）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷最近參觀俄國Biocad生技藥廠，這間藥廠主要是研製抗衰老藥的生技公司，目前正進行「青春丸」研究，聲稱未來人類吃了之後，平均年齡可活到130歲，這款藥物號稱能降低心血管疾病以及抗癌，預計明年底完成研發。
綜合外媒報導，藥廠研究人員亞歷山卓（Alexander Karabelsk）透露，他們研發的目標不只是要延長人類壽命，更重要的是改善生活品質，讓人在老年時仍能維持年輕。亞歷山卓進一步說，這款藥物可降低心血管疾病與癌症的風險，在明年底就可完成研發，獲得第一起臨床實證。
普廷上星期被問到是否會競選連任2018總統，他沒把話說死，表示目前還言之過早，若修改憲法，屆時他繼續掌權連任至2024年，到時就已71歲，而他在此時參觀藥廠，也引發揣測和聯想。
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