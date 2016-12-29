| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

普廷尋找永生秘方？赴藥廠參觀監製「青春丸」

普廷參觀俄國生技藥廠，聽研究員介紹青春丸。（圖取自EXPRSS）

2016-12-29  07:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷最近參觀俄國Biocad生技藥廠，這間藥廠主要是研製抗衰老藥的生技公司，目前正進行「青春丸」研究，聲稱未來人類吃了之後，平均年齡可活到130歲，這款藥物號稱能降低心血管疾病以及抗癌，預計明年底完成研發。

綜合外媒報導，藥廠研究人員亞歷山卓（Alexander Karabelsk）透露，他們研發的目標不只是要延長人類壽命，更重要的是改善生活品質，讓人在老年時仍能維持年輕。亞歷山卓進一步說，這款藥物可降低心血管疾病與癌症的風險，在明年底就可完成研發，獲得第一起臨床實證。

普廷上星期被問到是否會競選連任2018總統，他沒把話說死，表示目前還言之過早，若修改憲法，屆時他繼續掌權連任至2024年，到時就已71歲，而他在此時參觀藥廠，也引發揣測和聯想。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 延壽 普廷 長生不老
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：普廷尋找永生秘方？赴藥廠參觀監製「青春丸」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.