美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
〔中央社〕即將卸任的美國國務卿凱瑞今天放起身砲，痛批以色列在約旦河西岸興建屯墾區的政策，警告這不只將威脅與巴勒斯坦人和平共處的希望，也將危及以色列作為民主國家的前途。
有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，凱瑞（John Kerry）在華府對外交人士發表這項重要演說，闡述對如何解決以巴長期衝突的看法。他警告，以色列已走上邁向「永久占領」巴勒斯坦人所擁有土地的道路。
他說：「今日居住在約旦河與地中海之間的猶太人和巴勒斯坦人數目相當。他們可以作個選擇。或是選擇在一個國家共同生活，或是分為兩個國家。」
凱瑞指出：「不過，根本現實局面是，如果選擇成為一個國家，以色列只能成為猶太國家或是民主國家，不能二者得兼，而且這個國家永遠無法真正獲得和平。」
美國總統歐巴馬的政府再過四周就要下台，儘管以色列政府對外界施壓向來公開表示不滿，凱瑞似乎希望在此事留下政績，針對以巴問題慷慨陳詞。
美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於明年1月20日上任，而且他已經呼籲以色列，面對國際壓力要「站穩立場」，目前還不清楚凱瑞想對和平進程造成什麼影響。
不過，他內容廣泛的演說已為和平協議提出框架，即以巴分為兩國，以1967年以前的界線為邊界，並以耶路撒冷為共同首都，他希望這個構想能持續到歐巴馬卸任之後。
歐巴馬和凱瑞顯然還不準備放棄中東地區，希望透過聯合國通過決議案要求以色列停止在巴勒斯坦人的土地建立屯墾區，加上凱瑞這項演說，能夠挽救垂死的以巴和平進程。
聯合國安全理事會上周以14票對0票通過相關決議案，美國棄權，並未動用否決權，使得聯合國自1979年以來首度通過決議案譴責以色列的屯墾政策。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指控美國是此事的幕後黑手，凱瑞今天就此陰謀論提出反駁，並批評這種指控可能損害以色列與最重要盟友美國之間的關係。
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