女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
〔中央社〕日本廣告業巨頭電通公司社長石井直（65歲）今天表示，針對新進女性員工高橋茉莉去年12月因過勞自殺事件，他將於下個月辭職，為這起違反勞動基準法的事件承擔責任。
「每日新聞」和「日本時報」等媒體報導，石井在記者會一開始就道歉說：「沒能阻止過度勞動。由衷表示歉意。」下個月的董事會上將就一系列問題對執行董事等作出處分。
路透社報導，24歲的高橋去年10月加班多達105小時，次月即陷入憂鬱。厚生勞動省本月認定她的自殺屬於「過勞死」，因而突襲檢查電通公司。
美聯社報導，高橋去年4月才進入電通公司，10月工作量就激增，經常夜以繼日工作，直到清晨5時才回到家。她在去年12月由公司陽台跳樓輕生。
電通公司承認，高橋所受待遇宛如騷擾，因為她的紀錄顯示，她每月加班時數都符合不超過70小時的公司規定，但出現了像是69.9小時的數字，而其實她加班時間遠多於此。
厚生勞動省東京勞動局今天上午以涉嫌違反勞動基準法為由，將作為法人的電通公司及1名男性管理人員（當時是高橋的上司）的書面資料移交檢方。根據美聯社，這名主管涉嫌逼死高橋。
共同社報導，勞動局向包括石井在內的董事了解情況，將全面調查公司高層是否有組織參與其中。東京地檢也計劃向公司幹部了解情況。
根據日本政府資料，每年約有2000人因為與工作相關的壓力而自殺。
因過勞等的自殺已成為社會問題，外界針對電通企業體制的批評越發嚴厲。電通將採取新的經營體制，包括聽取外部意見推進工作方式及業務改革，加緊恢復信譽。
高橋自殺後被認定為工傷事故，以此為契機查明電通超過勞資協議規定的長時間勞動已然常態化。
記者會時在座的副社長中本祥一就過勞的原因闡述見解說：「過強的上下級關係等本公司獨有的企業氛圍造成了很大影響。」關於高橋的自殺，他表示，「考慮到她業務經驗尚淺，無法否認存在被指職權騷擾的情況」，同時說明稱不認為有違法行為。
電通表示，儘管月加班時間（法定工作時間外）超過80小時等業務負擔很重的員工逐年減少，但今年1月至11月仍有114人。據悉也存在少申報工作時間等情況。電通計劃新設負責工作管理及防止職場騷擾的專職崗位等，將加速改善工作環境。
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