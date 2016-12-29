以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
2016-12-29 00:54
〔中央社〕以色列反屯墾區的非政府組織Ir Amim透露，耶路撒冷計畫委員會趕在美國國務卿凱瑞發表重要演說之前，批可在東耶路撒冷巴勒斯坦人城區中心，興建1棟4層屯墾樓房。
Ir Amim專事監督屯墾活動。根據Ir Amim說，耶路撒冷計畫委員會雖延遲要求准予在東耶路撒冷興建近500棟屯墾住屋的案子，但仍逕自批准可在東耶路撒冷巴勒斯坦人錫爾萬區（Silwan）建造這棟屯墾樓房。
聯合國安理會23日通過決議案，要求以色列停止再在巴勒斯坦佔領區領土內擴建猶太屯墾區。以色列上項要求在東耶路撒冷興建屯墾住屋，以及准予在東耶路撒冷巴人城區興建屯墾樓房的做法，形同打臉安理會23日決議案。
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