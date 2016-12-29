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歐巴馬自稱能當選第3任 川普斥為煽動

2016-12-29  00:30

〔中央社〕美國總統當選人川普今天指控現任總統歐巴馬發表「煽動性」談話，使得即將進行的政權轉移趨於複雜。這是川普在與歐巴馬不斷激化的言詞攻詰中開出的最新一砲。

現年70歲的川普在距就職日期不到1個月的現在，對歐巴馬發出了異乎常情的公開人身批評。

川普推文表示：「我會盡量對歐巴馬總統的許多煽動性言論和阻撓視若無睹。」

「我還以為政權會平穩過渡，根本不會！」

這是地產大亨川普對歐巴馬最新1次的社群媒體抨擊，成了現任民主黨總統和即將上任的共和黨準總統之間最不合乎常情的權力轉移。

歐巴馬在本週稍早公布的訪談中說，如果他可以再次出馬競選，他也許能當選，同時美國人民大致上仍支持他的政治願景。

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