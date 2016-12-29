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以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了

2016-12-29  00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）又在推特為日前被聯合國禁止在巴勒斯坦領土上屯墾的以色列抱屈，「保持堅強以色列！1月20日就快到了」。而以色列為避免與美國發生衝突，延後28日就准許屯墾區興建新住宅舉行的表決會。

川普再度與美國總統歐巴馬（Barack Obama）唱反調，對於日前放棄動用否決權，讓聯合國通過決議，禁止以色列屯墾的決議，川普在推特表示，「我們不能繼續讓以色列受到這種完全蔑視和不尊重的對待。」

川普說，以色列曾在美國有一個好友，但現在不再如此，並表示「保持堅強以色列，1月20日就快要到了！」

另外，美國國務卿凱瑞（John Kerry）將就以、巴衝突、華府在安理會放棄否決權發表重要談話，以色列總統納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）因此要求推遲原訂於28日舉行准許屯墾區興建新住宅的表決會。

耶路撒冷市政府的規畫和建築委員會主席Meir Turgeman說，納坦尼雅胡擔心批准表決，會在凱瑞發表談話前與美國發生衝突。納坦尼雅胡發言人則拒絕發表評論。

聯合國上週通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾。此舉惹怒以色列總統納坦尼雅胡，痛批歐巴馬背信忘義，召見美國大使訓話，並與12個安理會成員國暫停外交關係。

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  • 美國準總統川普又在推特為日前被聯合國禁止在巴勒斯坦領土上屯墾的以色列抱屈，「保持堅強以色列！1月20日就快到了」。（美聯社）

    美國準總統川普又在推特為日前被聯合國禁止在巴勒斯坦領土上屯墾的以色列抱屈，「保持堅強以色列！1月20日就快到了」。（美聯社）

  • 川普說，以色列曾在美國有一個好友，但現在不再如此，並表示「保持堅強以色列，1月20日就快要到了！」（圖擷取自推特）

    川普說，以色列曾在美國有一個好友，但現在不再如此，並表示「保持堅強以色列，1月20日就快要到了！」（圖擷取自推特）

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