以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了

2016-12-29 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）又在推特為日前被聯合國禁止在巴勒斯坦領土上屯墾的以色列抱屈，「保持堅強以色列！1月20日就快到了」。而以色列為避免與美國發生衝突，延後28日就准許屯墾區興建新住宅舉行的表決會。

川普再度與美國總統歐巴馬（Barack Obama）唱反調，對於日前放棄動用否決權，讓聯合國通過決議，禁止以色列屯墾的決議，川普在推特表示，「我們不能繼續讓以色列受到這種完全蔑視和不尊重的對待。」

川普說，以色列曾在美國有一個好友，但現在不再如此，並表示「保持堅強以色列，1月20日就快要到了！」

另外，美國國務卿凱瑞（John Kerry）將就以、巴衝突、華府在安理會放棄否決權發表重要談話，以色列總統納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）因此要求推遲原訂於28日舉行准許屯墾區興建新住宅的表決會。

耶路撒冷市政府的規畫和建築委員會主席Meir Turgeman說，納坦尼雅胡擔心批准表決，會在凱瑞發表談話前與美國發生衝突。納坦尼雅胡發言人則拒絕發表評論。

聯合國上週通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾。此舉惹怒以色列總統納坦尼雅胡，痛批歐巴馬背信忘義，召見美國大使訓話，並與12個安理會成員國暫停外交關係。