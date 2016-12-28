德國爆發禽流感疫情 撲殺7.7萬隻禽鳥

德國當局昨（27）日確認在下薩克森邦的4座農場發現H5N8禽流感病毒，為了防堵禽流感疫情，已經決定開始撲殺約7.7萬隻禽鳥。（歐新社）

2016-12-28 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕德國當局昨（27）日確認在下薩克森邦（Lower Saxony）的4座農場發現H5N8禽流感病毒，為了防堵禽流感疫情，已經決定開始撲殺約7.7萬隻禽鳥。

綜合媒體報導，德國下薩克森邦農業局昨日證實在轄內的4座農場內發現高傳染性的H5N8禽流感病毒，為了防堵禽流感疫情，決定撲殺已出現H5N8的農場內，以及與受感染農場有接觸的其他農場內，總共約7.7萬隻火雞、雞鴨等禽鳥。

當局指出，養殖場皆實施相當嚴格的衛生規範，爆發禽流感疫情的狀況相當罕見，目前仍不清楚病毒的感染途徑；而為了防堵禽流感疫情，除了撲殺可能受感染的禽鳥外，也會對感染區域發出72小時的禁令，禁止相關地區的家禽銷售和運輸。