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雙節公車被撞成2截 至少5死、30人傷

2016-12-28  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家突尼西亞在今天發生火車衝撞公車交通事故，造成至少5人死亡、超過30人受傷。

根據《每日星報》報導，在當地時間約上午7時，位於突尼斯南方約10公里處的西迪法塔拉（Sidi Fathallah）附近有一輛火車撞上了一輛雙節公車，而公車被撞後則在鐵軌上斷成兩截，而在突尼西亞內政部所發表的聲明中表示，此事故造成至少5人死亡，且超過30人受傷。

國家鐵路公司通信主任米阿迪（Hassen Miaadi）表示，已對此事故展開調查，將會確認責任歸屬。

而突尼西亞早在今年8月才發生公車與卡車相撞的交通意外，當時造成16死85傷。

世界衛生組織（WHO）在2015年曾統計過北非地區的人均交通事故死亡率，突尼西亞就排名第二，僅次於被戰火蹂躪的利比亞。且突尼西亞，每10萬名居民就有24.4人死於交通事故，雖較利比亞的73.4人少，但卻遠比英國的2.9人要多。

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  • 突尼西亞雙節公車被火車撞成2截。（法新社）

    突尼西亞雙節公車被火車撞成2截。（法新社）

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