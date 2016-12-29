孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除

2016-12-29 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉近日有工人發動罷工抗議，抗議薪水過低，過程中多人遭逮捕，沒想到事發沒幾天，竟有超過1500名工人遭雇主解雇。

綜合媒體報導，包含Zara、Gap、H&M等許多歐美知名成衣品牌都有在當地設立成衣工廠，但孟國的成衣工人每月的月薪卻只有5300塔卡（約2100元新台幣），加上工作環境毫無安全保障、日以繼夜趕工的長工時，孟國成衣廠工人於上週發動抗爭，要求最低月薪能有1.6萬塔卡（約6400元台幣），過程中有多名工人與記者遭逮捕。

不料，這項舉措近日卻遭秋後算帳，超過1500工人竟遭工廠開除。

報導提到，成衣業佔孟國出口很大的比重，若出問題將對該國經濟產生重大影響。但2013年間「Rana Plaza」的成衣工廠大樓曾發生嚴重的崩塌事件，當時造成超過1100死亡。