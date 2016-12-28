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俄女不顧警告偷摸熊 棕熊轉身將她打趴

2016-12-28  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯電視台日前找了隻棕熊來錄製節目，但在節目錄製空檔，有名女性工作人員竟不顧警告，從棕熊後面悄悄地接近，然後伸手摸了一把，棕熊被摸後隨即轉身將女子打趴在地，現場尖叫聲四起。

《每日郵報》報導，當時馴獸師正在餵食棕熊，事先就有告知其他工作人員不要靠近棕熊，但有名女性工作人員不聽勸，竟摸了棕熊一把。

棕熊疑似覺得有危險，隨即轉身打趴這名女子，所幸在馴獸師和其他工作人員的介入下，女子很快就從棕熊的身邊被拉開。

報導指出，可以聽到在事發後馴獸師忍不住大罵女子：「早就告訴你，不要靠近熊！」，女子則嗚咽地回說：「對不起」。

相關影音：

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  • 女子被棕熊打趴在地上，在場人員連忙將她們分開。（圖擷取自每日郵報）

    女子被棕熊打趴在地上，在場人員連忙將她們分開。（圖擷取自每日郵報）

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