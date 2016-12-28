伊朗難民送禮給梅克爾 被誤會成恐攻威脅

2016-12-28 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林耶誕市集日前遭到恐攻，警方無不繃緊神經，不過有2名難民想送德國總理梅克爾禮物，以表達謝意，但卻遭德警誤解是恐攻威脅，結果發現只是烏龍一場。

《德國之聲》報導，這2名來自伊朗的難民為父子，2人在諾因海姆（Naunheim）一處加油站附設的郵局裡，寄送了一個包裹給梅克爾，包裹的箱子原本是用來裝香蕉的，加油站員工收下後覺得「怪怪的」，於是報警處理。

警方獲報後展開攻堅，逮捕了這對父子，並請他們倆當場將包裹打開，結果包裹內裝的是一個木頭雕塑品，只是個繪有德國和敘利亞國旗的女子木雕。兒子表示，木雕是爸爸做的，是為了感謝梅克爾接納他們，讓他們能在德國生活。

2人表示，仍想把這個雕塑送給梅克爾，只是現在不知道要用什麼方式，才能把禮物送給梅克爾。