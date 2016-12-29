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日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛

2016-12-29  00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣笠間市愛宕山有個自古流傳的傳說，民眾為了祈求保佑，大聲辱罵13天狗、以及爭相搶奪天狗供品的奇特祭典「醜態祭」，每年都吸引上千名香客蜂擁而至罵髒話。

據《茨城新聞》報導，稱為「日本三大奇祭」之一的醜態祭，江戶時代中期起就開始舉辦，相傳起源於當時的領導者為了廣徵民意、傾聽百姓對其施政的意見，在祭典舉辦期間，不管如何口出惡言都百無禁忌。

扮演天狗的人身穿素衣、頭戴烏紗帽，從山麓到神社約4公里一路沈默地行進。香客們則在路上大罵「渾帳東西」、「快點滾上來」等，並且爭先恐後搶奪天狗放在小祠堂裡的供品。

不管是上班族或家庭主婦，在這發言百無禁忌，罵老闆、罵老公甚至罵小孩，如：「笨兒子快結婚！混帳東西」、「兒子睡到現在，混帳」、「老公是混蛋」、「煩死了！混蛋」。

相關影片請見：

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  • 日本茨城的「醜態祭」每年吸引上千名眾來罵髒話。（圖擷取自茨城新聞）

    日本茨城的「醜態祭」每年吸引上千名眾來罵髒話。（圖擷取自茨城新聞）

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標題：日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛


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