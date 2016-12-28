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繁衍逾130子孫 全球最長壽雄性貓熊病逝

世界最老雄性貓熊「盼盼」28日凌晨因病逝世，享年31歲3個月。（圖取自微博）

2016-12-28  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕世界最長壽雄性貓熊「盼盼」，繁衍後代子孫超過130隻，28日凌晨因病逝世，享年31歲3個月。

綜合媒體報導，盼盼出生於四川寶興，於1986年被全圈養，過去20年繁衍出超過130隻貓熊子孫，佔全球圈養貓熊的4分之1，包括台灣的「團團」和「圓仔」都是其後代，其也因此被稱為「英雄父親」。

今年6月，盼盼被診斷出患上肛周鱗狀細胞癌，搬入環境更幽靜、不對外開放的監護獸舍，9月1日還在工作人員陪伴下，在成都市都江堰基地歡慶第31個生日。

中國大熊貓保護研究中心28日在微博指出，盼盼今年以來身體狀況逐漸不佳，食慾及活動狀況時好時壞。近3天健康極速惡化，失去活動及採食能力，經搶救仍無效，於28日凌晨4時50分離世。

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  • 盼盼過去20年繁衍出超過130隻子孫，佔全球圈養貓熊的4分之1，包括台灣的「團團」和「圓仔」都是其後代。（圖取自微博）

    盼盼過去20年繁衍出超過130隻子孫，佔全球圈養貓熊的4分之1，包括台灣的「團團」和「圓仔」都是其後代。（圖取自微博）

  • 今年6月，盼盼被診斷出患上肛周鱗狀細胞癌。（圖取自微博）

    今年6月，盼盼被診斷出患上肛周鱗狀細胞癌。（圖取自微博）

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