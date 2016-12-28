中國藉遼寧號向川普示威？ 專家：象徵意義居多

2016-12-28 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普將在明年1月20日宣誓就職，中國「遼寧號」航空母艦在此敏感時刻出現在太平洋，還試飛殲-31戰機，此舉被視為是在向川普展示軍事武力，中國專家表示，象徵意義居多。

根據《每日郵報》報導，美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，無法確定中國此舉是否在向川普傳達某種訊息，但這應該只是例行性的軍事演練。

北京諮詢公司中國政策（China Policy）研究主任凱利（David Kelly）則表示，美國現有10艘服役航空母艦，且在全球各地都有海軍基地，因此北京的軍力要超越美國，還稍嫌太早，凱利接著表示，「遼寧號」的主要目的是為了鼓舞中國民眾。

而凱利更表示，雖然由前蘇聯所打造的二手航空母艦幾乎沒有「戰略價值」，但卻提醒了美國，中國在這區域還是有一席之地。