| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

中國藉遼寧號向川普示威？ 專家：象徵意義居多

2016-12-28  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普將在明年1月20日宣誓就職，中國「遼寧號」航空母艦在此敏感時刻出現在太平洋，還試飛殲-31戰機，此舉被視為是在向川普展示軍事武力，中國專家表示，象徵意義居多。

根據《每日郵報》報導，美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，無法確定中國此舉是否在向川普傳達某種訊息，但這應該只是例行性的軍事演練。

北京諮詢公司中國政策（China Policy）研究主任凱利（David Kelly）則表示，美國現有10艘服役航空母艦，且在全球各地都有海軍基地，因此北京的軍力要超越美國，還稍嫌太早，凱利接著表示，「遼寧號」的主要目的是為了鼓舞中國民眾。

而凱利更表示，雖然由前蘇聯所打造的二手航空母艦幾乎沒有「戰略價值」，但卻提醒了美國，中國在這區域還是有一席之地。

廣告
  • 中國遼寧號航空母艦出現在太平洋，被外界視為是在向川普傳遞訊息。（法新社）

    中國遼寧號航空母艦出現在太平洋，被外界視為是在向川普傳遞訊息。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 美國 軍演 遼寧 遼寧號
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：中國藉遼寧號向川普示威？ 專家：象徵意義居多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.