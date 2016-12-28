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阿根廷前女總統涉貪被起訴 207億資產遭凍結

費南德茲被控貪汙等，當地時間27日遭起訴，阿根廷聯邦法官命令將她名下的6.3億美元（約新台幣207億元）資產凍結。（美聯社）

2016-12-28  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷前總統費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）被控貪汙等，當地時間27日遭到起訴，阿根廷聯邦法官命令將她名下的6.3億美元（約新台幣207億元）資產凍結。

綜合外媒報導，費南德茲被指控在總統任內，核定巴塔哥尼亞（Patagonia）高地公共工程合約時，與前公共工程秘書羅培茲（José López）、前規劃部長德維多（Julio De Vido）共謀貪汙、洗錢。

費南德茲與已故夫婿、前總統基西納（Nestor Kirchner）執政12年期間，他們的友人阿根廷建商巴埃斯（Lazaro Baez）經常取得公共工程合約，巴埃斯今年也被控侵占公款與洗錢。

費南德茲27日被起訴，聯邦法官命令將其名下至少6.3億美元資產凍結，目前費南德茲沒有針對此事做出評論，但她始終堅稱自己沒有不法行為。

費南德茲去年12月卸任，她在今年10月出庭應訊時曾表示，自己是阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）政治迫害的受害者。

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