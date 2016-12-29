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申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議

2016-12-29  00:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣近日傳出一名37歲女公務員在申請停職期間到風俗店兼差，近3個月的時間賺取約200萬日圓（約55萬元台幣），此舉被查獲後遭罰無薪停職6個月，引發網友議論。

綜合媒體報導，該名女性原本是千葉縣衛生福利部門的公務員，她在今年9月下旬以需要養病為由申請停職，期間政府仍給付她8成的薪資，但她卻在停職期間跑到風俗店兼差，截至12月初共兼職40天，賺取約200萬日圓。

不過縣府在11月時接獲匿名舉報，該名女子被抓到後聲稱，是因為在停職後家庭支出增加，才會跑到風俗店賺錢，她在被縣府處分無薪停職6個月後，則選擇自行離職。

此事傳開後引發日本網友議論，許多人認為她是在騙取納稅人的稅金，也有不少人對於一天就能賺到5萬（日圓）感到驚訝。

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  • 日本千葉縣近日傳出一名37歲女公務員竟在申請停職期間到風俗店兼差，近3個月的時間賺取約200萬日圓（約55萬元台幣），此事傳開後引發網友議論。（情境照）

    日本千葉縣近日傳出一名37歲女公務員竟在申請停職期間到風俗店兼差，近3個月的時間賺取約200萬日圓（約55萬元台幣），此事傳開後引發網友議論。（情境照）

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