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法國小城命名「脫歐路」 右派市長向英致敬

2016-12-28  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部小城博凱爾市（Beaucaire）市長桑切斯（Julien Sanchez）發起將一條道路命名為「脫歐路」（Rue du Brexit），引發國際媒體討論。

據《BBC》報導，這位博凱爾市的市長桑切斯是法國極右派政黨「國民陣線」（FN）的成員。他主張將一條道路命名為「脫歐路」。

這條道路位於工業區內，原本並沒有路名，博凱爾市議會舉行了投票，將這條道路改名為脫歐路，最後以23比9票通過此提議，桑切斯表示，這樣的命名只是向承擔責任的人民與領導人致敬而已。

但當地人卻認為這條脫歐路選錯了道路，因為這條工業區的路，是環形的，並沒有通往任何地方。

桑切斯所屬的國民陣線也主張法國脫離歐盟，不少法國民眾也預測，國民陣線領袖瑪莉娜將會進入2017年法國總統選舉的第二輪投票，與共和國人黨候選人菲永爭奪總統職位。

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  • 法國這名小鎮市長，提出將一條工業區道路命名為「脫歐路」並已通過議會審查。（圖擷取自市長桑切斯臉書）

    法國這名小鎮市長，提出將一條工業區道路命名為「脫歐路」並已通過議會審查。（圖擷取自市長桑切斯臉書）

  • 議會表決同意後，市長桑切斯也在社群媒體貼出公告。（圖擷取自市長桑切斯臉書）

    議會表決同意後，市長桑切斯也在社群媒體貼出公告。（圖擷取自市長桑切斯臉書）

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相關關鍵字： 國民陣線 法國 法國極右派 脫歐 脫歐路
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