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耶誕後分手潮？ 「我該離婚嗎」搜尋量爆增

耶誕節是許多情侶最愛的節日，不過耶誕節後「我應該離婚嗎？」的搜尋量卻爆增。（路透）

2016-12-28  20:36

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕假期是分手季節？許多人會在耶誕節趁亂告白，不過Google「搜尋趨勢」卻指出，耶誕節才剛過3天，「我應該離婚嗎？」的搜尋量卻比平常高出1倍。

《每日郵報》報導，一名公民記者班威爾（Max Benwell）利用Google的「搜尋趨勢（Trends）」功能，調查耶誕節後的搜尋數據，沒想到美國人在耶誕節後搜尋「我應該離婚嗎？」次數，竟比平常還高出1倍多。

報導指出，耶誕節過後，美國人搜尋「我應該和男朋友分手嗎？」與「我應該離婚嗎？」的搜索量都達到了年度新高。但「我應該和女朋友分手嗎？」則是持平，報導認為美國男孩在耶誕節後可能需要擔心一下。

至於耶誕節後「我該辭去工作嗎？」的搜尋量，在全球則創下2016年新低，英國則與前一年持平，但在美國則是年度新高。

此外，日前也有外媒報導指出，耶誕節後的週一，律師事務所收到的離婚郵件是平常的3倍；新年過後的1月份，所接到的訴請離婚案件數量也都「維持尖峰」。

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  • 美國人搜尋「我應該和男朋友分手嗎？」與「我應該離婚嗎？」的搜索量都達到了年度新高，但「我應該和女朋友分手嗎？」則是持平。（圖擷自Max Benwell推特）

    美國人搜尋「我應該和男朋友分手嗎？」與「我應該離婚嗎？」的搜索量都達到了年度新高，但「我應該和女朋友分手嗎？」則是持平。（圖擷自Max Benwell推特）

  • 耶誕節才剛過3天，「我應該離婚嗎？」的搜尋量卻比平常高出1倍。（圖擷自每日郵報）

    耶誕節才剛過3天，「我應該離婚嗎？」的搜尋量卻比平常高出1倍。（圖擷自每日郵報）

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