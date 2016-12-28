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開車遊澳遭洪水沖走 台男幸運獲救

2016-12-28  20:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲中部近日遭遇暴雨，導致嚴重淹水，有名30歲的台灣男子載著27歲的香港女子開車出遊，卻意外在當地時間27日被洪水沖走，所幸2人在今天順利獲救，送醫後也無大礙。

根據澳洲《ABC NEWS》報導，獲救的男女和友人一行共6人，分別開著2輛車，從西澳大利亞的Kiwirrkurra出發，預計要到澳大利亞中部的Kintore，不料卻遇上了暴雨。

報導指出，獲救的台灣男子當時試圖渡水而過，不過車卻被洪水給沖走，男子即時開門逃出，並抱著一棵樹，才沒有被沖走，當地居民和警方最後成功將男子給救出。警方表示，男子因為不會游泳，也不會說英語，看起來相當害怕。

根據《衛報》（The guardian）報導，港女則在岸邊被人發現，所幸台男和港女只有輕微脫水，並沒有嚴重的受傷，他們兩人已在當地時間28日被帶到醫院治療，至於他們的4個朋友，已在當地時間27日下午搭乘直升機脫困。

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  • 台灣男子開車載著香港女子在澳洲玩，卻被大水沖走，所幸兩人均平安獲救。（圖擷取自衛報）

    台灣男子開車載著香港女子在澳洲玩，卻被大水沖走，所幸兩人均平安獲救。（圖擷取自衛報）

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