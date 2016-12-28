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國台辦什麼都談 學生扮納粹也有話要說...

中國國台辦發言人安峰山重申台灣問題是中國的內政，希望美國恪守一中原則。（美聯社）

2016-12-28  19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦今天（28日）重申「九二共識」兩岸同屬一中，也談到台美軍售等問題，甚至連光復中學扮納粹事件也有話要說。

針對學生扮納粹惹出風波，國台辦發言人安峰山表示，德國的納粹主義和日本的軍國主義，都是在二戰給人民造成災難的罪魁禍首，都應該得到全人類的一致譴責。

他強調，歷史評判不能搞雙重標準，在文化與教育領域刻意進行歪曲和誤導，會造成社會的精神缺失和價值錯亂。

國台辦今天強調台灣問題是中國的內政，重申一中立場，並提到美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署「2017年國防授權法案」，安峰山表示，「中國堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。」

此外，國台辦今天還批評香港立法會議員來台參加論壇，聲稱這些人最終將落入「頭破血流的下場」。

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