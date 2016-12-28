| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

最棒的耶誕禮物！英3歲病童耶誕換心獲新生

英國女童蘇菲罹患罕見疾病，在多次手術後罹患敗血症，只好放棄治療等待換心。今年耶誕節她獲得了一個換心的機會，猶如她的耶誕禮物。（圖擷取自每日郵報）

2016-12-28  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名天生罹患左心發育不全綜合症（HLHS）的3歲女童，去年耶誕節被醫生告知需要換心，只有一顆新的心臟才能讓她健康，並因為罹患了敗血症醫生建議放棄一切治療，不再讓她受到手術的病痛，沒想到就在生命快到終點的時候，在今年耶誕節她獲得了一個換心的機會，猶如她的耶誕禮物。

據《每日郵報》報導，小女孩蘇菲（Sophie Maxwell）天生罹患左心發育不全綜合症，這個病會影響血液流動，經過多次手術，讓她的心臟變得很虛弱，加上罹患了敗血症，也讓當時2歲的她，被醫生告知將放棄所有治療，除非有一顆健康的心臟能移植給她。

就這樣她和她的父母等了快一年，堅持不放棄所有可能，她的媽媽表示：「我們已經一起抗病3年，我不會放棄給她一個正常生活的機會。」就在今年耶誕節前夕，醫院通知找到了一顆適合蘇菲的心臟，並且可以為她做換心手術，這也讓傷心欲絕的一家人燃起希望。

在換心手術後，她的媽媽表示，蘇菲在換心後情況良好，她形容女兒脫胎換骨，可以天真地笑，並說：「在找到適合的心臟後，我們鬆了一口氣。我想，這就是我們最想要的耶誕禮物。」

廣告
  • 一年前的蘇菲，醫生告知要換一顆新的心臟，她才能繼續活下去。（圖擷取自每日郵報）

    一年前的蘇菲，醫生告知要換一顆新的心臟，她才能繼續活下去。（圖擷取自每日郵報）

  • 蘇菲現在的狀況良好，也將開啟她的嶄新人生。（圖為蘇菲與她的父母，擷取自每日郵報）

    蘇菲現在的狀況良好，也將開啟她的嶄新人生。（圖為蘇菲與她的父母，擷取自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 換心 溫馨 病童 禮物 耶誕節 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：最棒的耶誕禮物！英3歲病童耶誕換心獲新生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.