最棒的耶誕禮物！英3歲病童耶誕換心獲新生

英國女童蘇菲罹患罕見疾病，在多次手術後罹患敗血症，只好放棄治療等待換心。今年耶誕節她獲得了一個換心的機會，猶如她的耶誕禮物。（圖擷取自每日郵報）

2016-12-28 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名天生罹患左心發育不全綜合症（HLHS）的3歲女童，去年耶誕節被醫生告知需要換心，只有一顆新的心臟才能讓她健康，並因為罹患了敗血症醫生建議放棄一切治療，不再讓她受到手術的病痛，沒想到就在生命快到終點的時候，在今年耶誕節她獲得了一個換心的機會，猶如她的耶誕禮物。

據《每日郵報》報導，小女孩蘇菲（Sophie Maxwell）天生罹患左心發育不全綜合症，這個病會影響血液流動，經過多次手術，讓她的心臟變得很虛弱，加上罹患了敗血症，也讓當時2歲的她，被醫生告知將放棄所有治療，除非有一顆健康的心臟能移植給她。

就這樣她和她的父母等了快一年，堅持不放棄所有可能，她的媽媽表示：「我們已經一起抗病3年，我不會放棄給她一個正常生活的機會。」就在今年耶誕節前夕，醫院通知找到了一顆適合蘇菲的心臟，並且可以為她做換心手術，這也讓傷心欲絕的一家人燃起希望。

在換心手術後，她的媽媽表示，蘇菲在換心後情況良好，她形容女兒脫胎換骨，可以天真地笑，並說：「在找到適合的心臟後，我們鬆了一口氣。我想，這就是我們最想要的耶誕禮物。」