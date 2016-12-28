員工過勞自殺惹議 日本電通社長宣布辭職
2016-12-28 19:46
日本電通的社長石井直（圖），今（28）日晚間宣布將在明年1月的董事會上正式請辭，為員工過勞自殺的事件負責。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名廣告公司「電通」社長石井直，已於當地時間28日晚間7時20分（台灣時間28日晚間6時20分）召開記者會，宣布將在明年1月的董事會上正式請辭，為員工過勞自殺的事件負責。
綜合日媒報導，日本電通社長石井直今日晚間宣布將於明年1月在董事會上正式辭去社長一職；石井直表示，自己為員工過勞自殺的事件引咎辭職、全權負責，並向死者、死者家屬，以及社會大眾致上最誠摯的歉意。
任職於日本電通的24歲東京大學高材生高橋茉莉，2015年12月在員工宿舍自殺身亡；日本厚生勞動省今年11月以涉嫌違反《勞動基準法》搜查日本電通，發現高橋茉莉死前每月加班時數多達105小時，疑似因為過勞才選擇自殺，引發日本社會譁然。
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