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上月剛釀146死 印坎普爾火車又出軌 已知63傷

印度火車出軌，15節車廂中，有2節落到運河附近。（法新社）

2016-12-28  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度一列火車今（28）日上午在印度北方邦坎普爾（Kanpur）附近發生出軌意外，傳出至少有61人受傷、2人重傷。而在事發地附近，上月才發生一起嚴重出軌意外，造成146人喪生。

綜合外媒報導，今凌晨5時許，一列從西爾達（Sealdah）開往阿傑梅爾（Ajmer）快速列車，在Rura車站出發後，於該站70公里附近、行經運河上的一座橋時發生出軌意外，15節車廂中，有2節落到運河附近，1節躺在Rura車站上。

印度鐵路發言人Anil Kumar Saxena表示，根據最新評估，有61人在事故中受傷，2人重傷。北方邦也宣布，對輕傷者給予2萬5000盧比救濟金，對重傷者給予5萬盧比。

上月20日，在今天事發地附近才發生一起嚴重出軌意外，一輛從巴特納（Patna）開往中印度爾（Indore）的列車脫軌、車廂嚴重扭曲，造成146人死亡，超過200人受傷。

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  • 印度一列火車今（28）日上午在印度北方邦坎普爾附近發生出軌意外。（法新社）

    印度一列火車今（28）日上午在印度北方邦坎普爾附近發生出軌意外。（法新社）

  • 一列從西爾達開往阿傑梅爾快速列車，在Rura車站出發後發生出軌意外。（法新社）

    一列從西爾達開往阿傑梅爾快速列車，在Rura車站出發後發生出軌意外。（法新社）

  • 在今天事發地附近，上月20日才發生一起嚴重出軌意外，造成146人喪生。（路透）

    在今天事發地附近，上月20日才發生一起嚴重出軌意外，造成146人喪生。（路透）

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