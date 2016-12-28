狂！ 中國男子影廳內噴防狼噴霧 只因「好玩」

2016-12-28 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京有3名男子在平安夜竟然只因為好玩，就把網購來的防狼噴霧劑帶進電影院內亂噴，導致多名觀眾身體不適，現場陷入混亂，而事後被警方逮捕的3名男子表示，是因喝太多酒，才會一時興起的惡作劇，而這3名嫌犯目前已被當地警方拘留。

根據《新京報》報導，中國北京一處電影院在24日平安夜晚上，因有觀眾反映影廳內有刺激性氣體，且味道刺鼻難聞，但在工作人員到場後發現，對面的另一個影廳內也有相同情況，且觀眾們都往外散離，並有數名觀眾蹲在地上摀住口鼻，嚇得工作人員趕緊報警，並緊急疏散觀眾。

當地警方到現場後，馬上調閱監視器畫面，並發現晚上11:30有名身穿黑色上衣的男子拿著黑色物品進入影廳，入內不到一分鐘後，男子便摀著口鼻出來，而在外面等待的2名共犯疑似因被嗆到，也摀住口鼻，且其中1人還在垃圾桶旁嘔吐。接著，警方又在監視器畫面中，發現這3名男子在另一間影廳用相同手法作案。

隔天（25日）下午6點，這3名嫌犯再次來到電影院，但馬上被電影院的工作人員認出，便趕緊通知警方到場逮人。

而在警方逮捕這3名嫌犯後，其中1人表示，平安夜當天是因為喝了不少酒，為了尋求刺激才和朋友一時興起的就帶著網購來的辣椒水噴霧劑，到電影院內四處噴傻，而這3名嫌犯目前已因涉嫌尋釁滋事被當地警方拘留。