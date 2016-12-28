運動員使用禁藥「制度化」 俄官員認了

2016-12-28 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯運動禁藥醜聞爆發後，導致不少運動員無緣參加今年里約奧運，對此，俄國官員近日首度承認選手多年來大規模且制度化使用禁藥，但強調與政府高層官員無關。

《紐約時報》報導，俄國國家反禁藥機構代理總幹事安采里奧維奇（Anna Antseliovich）受訪時承認，確實存有選手使用禁藥的情況，「這是一個制度化的陰謀」，是多年累積的作弊方案。但她也強調，政府的高級官員沒有參與這些行動，否認政府有對此進行資助。

高齡81歲的前蘇聯體育部門官員斯米爾諾夫（Vitaly Smirnov）則表示，「作為前體育部長、俄國奧委會主席，從我的角度來看，我們犯了很多錯誤」。

斯米爾諾夫今年被俄國總統普廷（Vladimir Putin）指派監督反禁藥機構的改革工作，他認為應該向前看，而不是為以前的違法行為究責，「我們必須找出運動員為何使用禁藥的原因、為何同意這麼做」。