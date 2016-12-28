以色列女兵正妹超多 火辣比基尼照網友瘋傳
2016-12-28 19:35
「hotisraeliarmygirls」蒐集了超過2000名以色列女兵軍裝照與生活照的比對圖。（圖擷取自IG）
〔即時新聞／綜合報導〕以色列法律規定，無論男女只要年滿18歲都要服2年的兵役；最近一個專門蒐集以色列女兵比基尼美照的Instagram帳號，顛覆了全球網友對女兵的嚴肅想像。
據《每日郵報》報導，這個名為「hotisraeliarmygirls」的帳號，蒐集了超過2000名以色列女兵軍裝照與生活照的比對圖，在嚴格的軍事訓練之外，女大兵們私底下穿著比基尼泳衣大秀身材，展現美麗與自信，吸引4萬多人追蹤。
網友看見這一系列以色列女兵的照片，紛紛表示「戰力真強大」、「腹肌比男人還猛！」、「當兵能變正，減肥不用上健身房，從軍就好了」，但也有人反駁認為「重點是正妹當兵還是正妹」，或是開玩笑說「這些是政戰兵，野戰的就不是這樣。」
「hotisraeliarmygirls」吸引4萬多人追蹤。（圖擷取自IG）
女大兵們私底下穿著比基尼泳衣大秀身材，展現美麗與自信。（圖擷取自IG）
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