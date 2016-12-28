6歲女童趁母熟睡偷指紋解鎖 手機網購13隻寶可夢

美國一名6歲女童，趁母親睡覺時，偷偷抓起她的拇指將手機解鎖，然後上網花了8000多元買了一堆寶可夢。（圖擷取自每日郵報）

2016-12-28 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名6歲女童，趁母親睡覺時用她的指紋將手機解鎖，並上網花了8000多元買了一堆寶可夢，母親收到帳單時還以為是信用卡被盜用。

綜合外媒報導，美國阿肯色州的伯達妮（Bethany Howell）表示，日前她要哄女兒睡覺時自己先睡著，沒想到女兒偷偷抓起她的拇指把iPhone解鎖，並且上亞馬遜網站買了皮卡丘等13隻寶可夢，花了美金250元（約台幣8000多元），這段過程她完全沒有發覺，收到信用卡帳單通知還以為遭到盜刷。

伯達妮表示，女兒偶爾會用她的手機看Youtube影片，但沒想到年僅6歲的女兒居然會上網購物；當所有「禮物」送到家時，女兒坦承這些東西是她上網買的。伯達妮表示依規定他只能退回4隻寶可夢，因此她一方面為女兒的「聰明」感到開心，一方面也要懲罰女兒的偷買行為；她告訴女兒「因為耶誕老人知道你的行為，所以你只能保留一部分禮物。」